Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıkların akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
20.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:17
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Haber