Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanda yer almadı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

KRUSE ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI

Sakatlığı bulunan Max Kruse özel program dahilinde, Adil Rami ise ilk bölümde takımla çalıştı. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu ise antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.