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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

07.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:27 Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. 



Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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