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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti!

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

08.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:41

, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri Khalili ve Ben Youssef'ten geldi.

İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Kasımpaşa'da Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltının ardından itiraz eden Karim Hafez üst üste 2 sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise 73. dakikada Veigneau'ya sert bir müdahalede bulunan Isla kırmızı kart gördü. Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

EMRE BELÖZOĞLU YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi. Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu.

FERDİ, KRUSE VE RAMİ KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ UNUTULMADI

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı. Sarı-lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti!

Ali Palabıyık, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor


HABER YORUMLARI (54)
KENAN: Tebrikler fenerbahçem kudurtmaya devam Avrupada tek gol galibiyet alamayanlar eleştiri yapıyor biraz utanın diyeceğim nerdeeeeeee
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GAKKO: Buda Türk futbolu sanki iran ile israil maçi gibi dişarda reziller içerde artist yuh beee
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TRAB61: Cok merak ediyorum bu fenosbohcene zaman bileginin hakkiyla mac kazanacak.
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ALP: Palabıyık fbnin bir numaralı hakemidir. Şöyle bir palabıyıklı fb derbilerine bakın ne demek istediğimi anlarsınız. fb ne zaman sıkışsa palabıyık imdada yetişir.
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5 3
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YUKİC: Kaşımpaşa boğdu fener kazandı ha bide serdarda iyi fenerli olmuş utan karın senden daha delikanlı zaman geçirmek böyle büyük takımların işi olmamalı ama fener hep böyle karaktersiz adamları topluyor
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SERKAN B.: bi penalti daha ve kirmizi kart. bu kadar belli etmeyin bari. böyle ligin icine tüküreyim ben.
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VATANDAŞ: Allah belasını versin böyle hakemlerin hemen panaltı veriyo fenerde delikanlı gibi oynamıyorda penaltı diye ağlıyor yazıklar olsun sizin gibi futbolcuyada hakemede adamlar ne güzel gol attılar sizde oynayın sizde atın tüh sizin oynayacağınız oyunda sizede
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18 16
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THE FLAWLESS: Âmin inşallah . fxbahçeli ali palabıyık Türkiyenin ivan bebek idir.
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2 3
:)): cimbom real madridden gol yiyor diye sevinenler siz kasımpaşadan gol yiyorsunuz ya haha:))
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TYT: Dua etsinler hakem kasımpaşaya kolay kart gösterdi yoksa hali yamandı fenevbahcenin kasımpaşa kesin puan alırdı
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