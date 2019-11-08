Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Vedat Muriç (2) ve Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri Khalili ve Ben Youssef'ten geldi.

İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Kasımpaşa'da Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltının ardından itiraz eden Karim Hafez üst üste 2 sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise 73. dakikada Veigneau'ya sert bir müdahalede bulunan Isla kırmızı kart gördü. Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

EMRE BELÖZOĞLU YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi. Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu.

FERDİ, KRUSE VE RAMİ KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ UNUTULMADI

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı. Sarı-lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.