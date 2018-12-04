04 Aralık 2018, 13:40
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Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçındaki Pozisyonun Aynısı, Almanya'da da Yaşandı

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında yaşanan penaltı pozisyonu sonrası büyük tartışmalar çıkmış ve maçın tekrar ettirileceği gündeme gelmişti. Almanya'da aynı şekilde yaşanan pozisyonda hakem, penaltı atışını tekrar ettirmişti.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına penaltı damgasını vurdu.

Kasımpaşa atağında Diagne'nin vuruşunda top Isla'nın koluna çarpınca VAR'ın da onayıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi ancak pozisyonu takip eden Eduok topu ağlara gönderdi. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Uğurlu, Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahasına girdiğine hükmetti ve alan ihlali yaptığı gerekçesiyle oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı. Bu kararın ardından büyük tartışma başladı. Otoritelerin büyük çoğunluğu, kural hatası yapıldığını belirterek maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

AYNI POZİSYON BUNDESLİGA'DA YAŞANDI

Dün geceki maçta tartışılan pozisyonun benzeri, bu sezon Bundesliga'nın açılışında Bayern Münih'in Hoffenheim'ı 3-1 yendiği mücadelede yaşandı. Bayern Münih'in kazandığı penaltıda, Lewandowski'nin kaleciden dönen vuruşunu Robben tamamladı. Ancak Hollandalının yanı sıra Hoffenheimlı futbolcular da ceza sahasına erken girdiği için gol iptal oldu ve atış tekrar edildi.

Uğurlu,Kasımpaşa,Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 13:40



YORUMLAR (11)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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KARALASTİKLİ: Herşey iyi güzelde bu maçın tekrarını sizce kimse istemez. Kasımpaşa mı? fenevbahçe mi? Almış küme hattında 1 puan sımsıkı sarılmış bırakırmı la o zamazingolar
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O6PLAKA: ''Ancak Hollandalının yanı sıra Hoffenheimlı futbolcular da ceza sahasına erken girdiği için gol iptal oldu ve atış tekrar edildi'' diyorsun. Fenerbahçe maçında Kasımpaşalılar neredeyse penaltıyı beraber kullanacaklar.
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  • YORUMCU : Ne alakasi var tekrarini izlemedein herhalde. kasimpasadan bi eduk girdi fenerden 2 futbolcu icerdeydi top ayaktan ciktigi esnada.
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