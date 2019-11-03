Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın golünü Umut Bulut kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik şansını elinin tersiyle itti. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

FENERBAHÇE'NİN 3 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin maç içinde 3 topu direkten döndü. Maçın ilk yarısında Moses'un şutu ve Muriç'in kafa vuruşu üst direkten dönerken. İkinci yarıda da Gustavo'nun çektiği şut üst direkten döndü.

BÜLENT UYGUN, 2 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verdi.

DENİZ TÜRÜÇ'E TEZAHÜRAT

Tribünleri büyük ölçüde dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi. Öte yandan Kayserispor taraftarı, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç'e tezahüratta bulunarak tribüne çağırdı.