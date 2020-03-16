Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:28
Fenerbahçe , Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor 'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, sahada topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de, Aralık 2019'da ön çapraz bağı kopan Sadık Çiftpınar'ın, sahada koşulara başladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, sahada topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de, Aralık 2019'da ön çapraz bağı kopan Sadık Çiftpınar'ın, sahada koşulara başladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor
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