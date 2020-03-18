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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

18.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:28
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

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