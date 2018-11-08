Fenerbahçe Kendine Geldi

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu dördüncü maçında evinde karşılaştığı Belçika
temsilcisi Anderlecht
'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran sarı-lacivertliler, gruptan çıkma şansını yükseltti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ön direkte Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Thomas Didillon'da kaldı. 10. dakikada orta sahanın sağında Şener'den topu alan Ayew'in topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 15. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde ön direkte iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti. 19. dakikada Frey'in pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin, ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğinden yanından dışarıya çıktı. 44. dakikada Trebel'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
53. dakikada Frey'in pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Eljif Elmas
'ın topu düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Didillon meşin yuvarlağı kornere çeldi. 71. dakikada Valbuena'nın ceza yayı sol tarafından ceza sahası içine ortasında kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak direkt kaleye giderek ağlarla buluştu. 1-0 74. dakikada Saelemaekers'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Valbuena, sol taraftan ceza sahası içine girdi. Kaleci Didillon'un çalımlayan Valbuena'nın pasında altıpas noktası üzerinde Frey, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0 79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından hareketlenen Eljif Elmas'ın formasının arkasından çeken Zakaria Bakkali sarı kart gördü. 76. dakikadan sarı kartı olan Bakkali böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Stat: Ülker Hakemler: Andreas Ekberg xx, Daniel Warnmark xx, Stefan Hallberg xx Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Jailson
xx (Isla dk. 88 ?), Eljif Elmas xxx, Andre Ayew xxx, Valbuena xxx (İsmail dk. 82 ?), Frey xxx, Slimani xx Yedekler: Erten, Yiğithan, Reyes, Barış, Mahsun Çapkan Teknik Direktör: Erwin Koeman Anderlecht: Didillon x, Saelemaekers x (Najar dk. 77 ?), Vranjes x, Bornauw x (Sanneh dk. 46 x), Milic x, Trebel xx (Lokonga dk. 77 ?), Kums x, Makarenko x, Gerkens x, Zakaria Bakkali x, Dimata x Yedekler: Boeckx, Saief, Amuzu, Santini Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck Goller: Valbuena (dk. 71), Frey (dk. 74) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Zakaria Bakkali (dk. 79) (Anderlecht) Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe)
SAHADA VALBUENA RÜZGARI
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena
, Anderlecth karşısında attığı gol ve yaptığı asistle eski günlerine döndü. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Mathieu Valbuena gösterdiği performansla yıldızlaştı. 71. dakikada sol kanattan kaleyi yoklayan Valbuena'nın şutunda top ağları bulurken, 74. dakikada ise Frey'in attığı golün hazırlayıcısı oldu. Valbuena 1 gol 1 asistle oynarken maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarı ve teknik heyeti mest etti. Valbuena 82. dakikada yerini İsmail Köybaşı
'ya bırakırken taraftarın tezahüratlarıyla sahadan ayrıldı. Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Avrupa,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 21:26