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Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Senegalli golcü oyuncu Khouma Babacar için İtalyan ekibine 7 milyon euro teklif etti.

20.08.2019 17:51
Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, Sassuolo forması giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TEK SORUN OPSİYONDA

Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrası yaklaşık 1 hafta önce harekete geçen Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştı. Senegalli forvetin menajeriyle de el sıkışan yönetim sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşıyor.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Alınan bilgilere göre Sassuolo opsiyonun 10 milyon euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Tarafların kısa süre içinde orta noktada buluşması bekleniyor. Geçen sezon Serie A'da 7 gole imza atan 26 yaşındaki Babacar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Sassuolo, Spor

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