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Fenerbahçe, Kırklareli'de coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nin ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile oynayacağı maç için akşam saatlerinde Kırklareli'ne geldi.

04.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:32Fenerbahçe, Kırklareli'de coşkuyla karşılandı

, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nin ilk ayağında GMG ile oynayacağı maç için akşam saatlerinde Kırklareli'ne geldi.

İstanbul'dan karayoluyla kulüp otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılamada kalabalık taraftar topluluğu tezahüratlarda bulunarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve kafileyi konaklayacağı otele kadar takip etti. Otobüsten inen bazı futbolcular taraftara alkışlayarak karşılık verdi. Teknik direktör Ersun Yanal eşliğinde otele gelen 20 kişilik kadroda yeni transfer Simon Falette, yarınki oynanacak maç için Kırklareli'ne gelen isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin Kırklareli kafilesinde şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın GMG Kırklarelispor, Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detay

Otobüsün gelişi

Yaşanan coşku

Yanan meşaleler

Takımın inmesi

Futbolcuların otele girişi



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Kaynak: DHA

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