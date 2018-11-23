23 Kasım 2018, 09:29
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Fenerbahçe Koçu Obradovic, Maccabi Maçında Çıldırdı: Herkes Ne Oynayacağını Bana Soracak

Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, Maccabi maçında aldığı molada Sloukas'ı yerden yere vurdu, "Ne oynayacağını tüm hayatın boyunca bana soracaksın. Sadece problem yaşadıktan sonra değil." diye bağırdı.

Euroleague'de Fenerbahçe'nin Maccabi'yi deplasmanda 74-70 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Zeljko Obradovic adeta çıldırdı.

Obradovic, mola esnasında ilk olarak Vesely'e yaptığı top kaybı sebebiyle "Jan onu yapacaksan önünde alan olması gerekir. Önünde alan yokken yapamazsın, öyle topa gidemezsin" diye çıkıştı.

"HER ZAMAN SORACAKSINIZ!"

Sonrasında Sloukas ve tüm oyuncuları sert bir şekilde uyaran Obradovic, "Ne istiyorsun Kostas? Ne oynayacağını şimdi mi soruyorsun bana? Öyle bir şey yok. Tüm hayatın boyunca bana soracaksın ne oynayacağını. Tüm hayatınız boyunca bana soracaksınız, hepiniz. Tamam mı? Sadece sorun, problem yaşadıktan sonra değil" dedi.

Fenerbahçe,Ivan Obradovic
23 Kasım 2018 Cuma 09:29



YORUMLAR (11)
EROL BUYUKBURC: Ben saksı değilim herşeyi bana soracaksınız,en çok bana soracaksınız.
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VATANDAŞ: adam türkiye yi seviyor devre arsı oyuncuları aşıladı gaza getirdi allah razı olsun keşke futbol milli takımınıda çalıştırsa.
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HT : Ali koç hala bi sponsor bulmadı şu takıma acilen bulmalı
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HILL : Helal obra hoca dediğin böyle olmalı
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  • F BAHÇE RUHU : hoca dediğin maçta oyuncusuna bağırmamalı. maça iyi hazırlayıp motive etmeli. herkesin gözü önünde oyuncu azarlamak hocalık değil. yaptığı taraftarı yanıltmaktan başka bişey değil
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