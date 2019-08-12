Fenerbahçe, Kolarov'un alternatifini buldu: Riza Durmisi

Fenerbahçe Kulübü, hem Kolarov transferini sonuçlandıramaması hem de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı yüzünden alternatif bir isme yöneldi. Sarı lacivertli ekip, Lazio forması giyen Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı.

Serie A ekibi ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la da anılan Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu ile Fransız ekibi Marsilya da ilgileniyor.

LAZIO 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan başarılı savunmacı için kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ancak, İtalya'da bu bedelin aşağıya çekilebileceği konuşuluyor.

7,5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Lazio'da 19 resmi maçta görev alabildi. İtalyan ekip, Durmisi'yi transfer etmek için Real Betis'e 2018-2019 sezonunun başında 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.