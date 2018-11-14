Fenerbahçe, Köln Forması Giyen Salih Özcan'ı Gündemine Aldı

Sezon başında takıma birçok oyuncu dahil eden ve genç oyuncu transferine büyük önem veren sarı-lacivertli kulüp, bir genç futbolcu için daha devreye girdi.

ORTA SAHADA GÖREV YAPIYOR

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 2. Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen 20 yaşındaki Salih Özcan'ı takip ediyor. Orta sahada görev yapan Salih Özcan için izleme komitesi geniş bir rapor hazırlarken oyuncuyla ilgili transfer kararı Ocak ayında verilecek.

10 MAÇA ÇIKTI, 1 GOL ATTI

Kariyerini Köln'de sürdüren Salih Özcan'ın son dönemlerde fazla forma şansı bulamaması da transferin önünü açıyor. Bu sezon takımıyla 10 resmi maça çıkan genç oyuncu, bir gol kaydetti.