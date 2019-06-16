16.06.2019 17:32
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Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın

Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler, "Artık şampiyon olalım. Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Sayın Ali Koç sizin için canımı veririm. Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın." dedi.

Ülker Stadında düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Gürel ilginç açıklamalarda bulundu. Gürel, " Ali Koç'u her şeyden çok seviyorum. Benzia, Slimani, Frey gibi çöpleri transfer etmeyin, 33 yaşındaki Kolarov'u, 40 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu transfer etmeyin. 20 yaşındaki Emre'yi transfer edin. Sizi her şeyden çok seviyorum. Artık şampiyon olalım. Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Başım dik yürümek istiyorum." dedi.

"HERKES BENİMLE DALGA GEÇİYOR"

Gürel, "Fenerbahçeliyim diye Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarlar benimle dalga geçiyor. Ben Ali Koç'u eleştirmiyorum. Ama Benzia ile olmaz, Slimani ile olmaz, Frey ile olmaz, Comolli ile olmaz. Sayın Ali Koç sizin için canımı veririm. Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Ali Koç, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor

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