18.06.2019 09:40
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Fenerbahçe kongresine damga vuran sözler: Bizi Terim'den kurtarın

Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda konuşan kongre üyesi Mehmet Gürel, "Bizi Terim hegemonyasından kurtarın. Arkadaşlarım dalga geçiyor" sözleriyle damga vurdu.

Kongrede konuşan üyelerden Mehmet Gürel, "Bizi Terim hegemonyasından kurtarın. Arkadaşlarım dalga geçiyor, artık şampiyon olalım" ifadesini kullandı.

"FATİH TERİM HEGEMONYASINDAN KURTARIN"

Mali kongrede 30 kişi konuşma yaparken, Mehmet Gürel isimli Sarı-Lacivertli üye Başkan Ali Koç'tan Fatih Terim hegemonyasına son verilmesini istedi. Gürel, "Sayın Ali Koç sizin için canımı veririm. Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın. Benzia, Slimani, Frey gibi çöpleri, 35 yaşındaki Kolarov'u, 40 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu transfer etmeyin. Artık şampiyon olalım. Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor" dedi.

"15 MİLYON EUROYU KİM ALDI?"

Mehmet Atakan da "Merih Demiral'ı Fenerbahçe'den bedelsiz gönderenlerin tespit edilmesini istiyorum. Halâ kulüptelerse görevlerinden alınmalılar. Fener'in kasasından 15 milyon euroyu kim aldı?" diye konuştu.

Fenerbahçe kongresine damga vuran sözler: Bizi Terim'den kurtarın

Emre Mor, Ibizada kızlarla sabaha kadar eğlendi

Mehmet Gürel, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (18)
D.PAŞALI:Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, sen kendin kaşınıyorsun paşam elindeki paraların ve gençliğinin kıymetini bil işine sarıl, elde avuçta kalmayınca yanında Allah''ın bir kulunu bulamazsın, heee şunu diyebilirsin para benim hayat benim size ne? o zaman bende sana şunu söyleyeyim bittiğin zaman ekranlara çıkıp ağlayıp sızlayıp bizim kafamızı şişirme çünkü zerre üzülmeyiz sana, kendi düşen ağlamaz değil mi?
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HUZUR:Ali koçun kuşları acaba ne kuşları
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GSLİ:fener ağlamaaaa
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3 5 DEMEYİN BOŞ GEÇMEYİN:fitre zekat kurban derisi aşureleriniz kabul edilir. müracaat fb
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FBLİYİM MAALESEF:emre belezoğlu serdar aziz tolga ciğerci m. topal gibi eski gs lileri alalım belki gs gibi uefayı alırız
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