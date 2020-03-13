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Fenerbahçe, Konya'ya geldi

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi.

13.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:27
Fenerbahçe, Konya'ya geldi
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi.

Büyükşehir Belediye Stadında yarın saat 20.00'de Konyaspor'un konuğu olacak sarı-lacivertli takım, Konya Havaalanına geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tedbir amaçlı taraftarlar karşılamaya katılmadı. Takım heyeti ve futbolcular güvenlik önlemleri ile kendilerini bekleyen otobüse binerek, konaklayacağı otele gitmek üzre havaalanından ayrıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor

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