Fenerbahçe, Konya'ya geldi
- Fenerbahçe, Konya'ya geldi Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi.
13.03.2020 21:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:15
- Fenerbahçe , Konya 'ya geldi
KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi. Büyükşehir Belediye Stadında yarın saat 20.00'de Konyaspor'un konuğu olacak sarı-lacivertli takım, Konya Havaalanına geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tedbir amaçlı taraftarlar karşılamaya katılmadı. Takım heyeti ve futbolcular güvenlik önlemleri ile kendilerini bekleyen otobüse binerek, konaklayacağı otele gitmek üzre havaalanından ayrıldı.
KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi. Büyükşehir Belediye Stadında yarın saat 20.00'de Konyaspor'un konuğu olacak sarı-lacivertli takım, Konya Havaalanına geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tedbir amaçlı taraftarlar karşılamaya katılmadı. Takım heyeti ve futbolcular güvenlik önlemleri ile kendilerini bekleyen otobüse binerek, konaklayacağı otele gitmek üzre havaalanından ayrıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fenerbahçe, Konya'ya geldi
Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor
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