Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
11.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:31
Fenerbahçe , Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Spor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu