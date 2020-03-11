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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

11.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:31
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe , Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

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