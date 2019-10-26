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Fenerbahçe 2-1 Konyaspor / Canlı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekip Garry Rodrigues'in 11. dakikada ettiği golle maçta 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 14. dakikada Zanka'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor 16. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

26.10.2019 19:02Fenerbahçe 2-1 Konyaspor / Canlı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan Moses, ilk hafta oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 yendiği Gaziantep maçı sonrasında ilk maçına çıkıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe:Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

Konyaspor:Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.




Fenerbahçe, Konyaspor, Sportradar, Spor

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