Fenerbahçe 2-1 Konyaspor / Canlı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan Moses, ilk hafta oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 yendiği Gaziantep maçı sonrasında ilk maçına çıkıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe:Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

Konyaspor:Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.