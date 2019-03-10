10 Mart 2019, 11:26
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Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı

Fenerbahçe, Kopenhag'da forma giyen Robert Skov'un transferi için, 22 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı.

Sol kanatta yaşanan sıkıntıyı gelecek sezon da yaşamak istemeyen Kanarya'nın gündemine Kopenhaglı Robert Skov'un girdiği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli yönetim, Kopenhag forması giyen yıldız futbolcunun menajeri Henrik Risom ve bir dönem Fenerbahçe'de oynayan yardımcısı Brian Steen Nielsen'i İstanbul'a davet etti.

1 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Ocak 2018'de 1 milyon euro karşılığında transfer olduğu Kopenhag'da büyük bir patlama yapan Skov, Danimarka Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

(Star)

İstanbul, Kopenhag, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (2)
DÜRBÜNLÜ’NÜN DÜNYASI: fenere üzülmeye değmez.
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HSNDN: Cok para harcamayin Gerek Yoh bilsuru Issiz insan var ayda 3-4 bine cok iyi oynarlar
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