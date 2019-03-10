Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı

Sol kanatta yaşanan sıkıntıyı gelecek sezon da yaşamak istemeyen Kanarya'nın gündemine Kopenhaglı Robert Skov'un girdiği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli yönetim, Kopenhag forması giyen yıldız futbolcunun menajeri Henrik Risom ve bir dönem Fenerbahçe'de oynayan yardımcısı Brian Steen Nielsen'i İstanbul'a davet etti.

1 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Ocak 2018'de 1 milyon euro karşılığında transfer olduğu Kopenhag'da büyük bir patlama yapan Skov, Danimarka Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

(Star)