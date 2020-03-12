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Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek

Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınıyor. Buna göre tesis ve yemekhane girişine dezenfektanlar koyan sarı-lacivertli kulüp, tesisin tamamını dezenfekte edecek.

12.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:19

Fenerbahçe 'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.

DEZENFEKTANLAR KONULDU

Tesis ve yemekhane girişine sıvı dezenfektanlar konuldu. Herkes burada ellerini dezenfekte ederek tesis ve yemekhaneye giriyor. Hem personele hem de futbolculara detaylı bilgi verildi. Bu virüsten korunmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

TESİSİN TAMAMI DEZENFEKTE EDİLECEK

Ayrıca personelin tamamına yine bu sıvı dezenfektanlardan verilecek. Bu sıvıları aileleriyle evlerinde kullanmaları istenecek. Ayrıca tesisin tamamı ve takım otobüsü ilaçlarla dezenfekte edilecek.

(Milliyet)

Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Etiketler : Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Samandıra, Spor

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Yorumlar (1)
....:Tolga Hasan ali ve tolgayın odalarını dezenfekte etmeyin :D
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