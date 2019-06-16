Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: (1)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolda çirkin bir tiyatronun oynandığını savunarak, "Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak." dedi.

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

Talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan Koç, "Hadi biz beceriksiziz, e basketbol... Dörtlü Final'e iki rekor kırarak, galibiyet rekorlarıyla gittik. Son 1 ay sakatlık konusunda gelmedik kalmadı başımıza. Son 2 aydır 4 büyüğümüzü kaybettik. Bir ara kulüp cenaze işlerine döndü. İnşallah bütün bu talihsizlik ve uğursuzlukları üzerimizden atarız. Ne yaparsanız yapın bazı insanlara malzeme oluyor, tenkite uğruyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, bir üyenin Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluğunu eleştirmesi ve sarı-kırmızlılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın taklidinin yapmasıyla ilgili, şöyle konuştu:

"Futbolda oynanan tiyatro, trajikomik, çirkin bir durum. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Zaman zaman çok yumuşak olmakla da tenkit ediliyoruz. Burası hakikaten Fair Play dünyası değil. Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak. Bu camia bu çirkin pisliğe ortak olmadı. Az konuştuk, öz konuştuk. MHK değişti, aynı binada olamaz dedik, bina değişti. Belki bizden dolayı değişmedi. Ne yazıkki ne kadar bağırırsan, çamur atıp ağlarsan o kadar hakkın korunuyor ülkemizde. Bu pislik devam etmeyecek, biz başarılı olursak temizlenecek ama zaman alacak. Balık baştan kokar, Comolli falan değil, Cocu değil. Hata baştan benim."

Göreve geleli bir seneyi geçtiğini hatırlatan Ali Koç, "Çok büyük umutlarla beklentilerle geldik. 'Başınız dik olacak' dedik. Sonuçta her şey futbola bağlanıyor, belli bir nokta olmayınca yaptıklarınızın belli bir değeri olmuyor. İlk yarı 17. sıradaydık, ikinci yarı 6. olduk. İki yarı arasında acı çekmek açısından pek bir fark yoktu. Sanki ilk defa 6. bitirdik ya da kötü bir sezon geçirdik. Tatsız olan bizim dönemimize rast gelmesi. Bunun pek çok nedeni var. Yapılan yanlış transferlerde, takım ruhunu oluşturamamaya kadar nedeni var. Bunlardan ders almak önemli. Taraftarlarımıza, kongre üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Mahcubiyetimiz size karşı arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"(Fatih Terim'le ilgili) TFF'den tazminat alsın diye 1905 liraya imza attırdılar"

Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı tazminatı sert bir şekilde eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eski milli takım teknik direktörü işten çıkarıldı, TFF yedek üyesiyle kavgaya girdiği için. Ondan sonra iş kanunun size sağladığı imkanla 6 günde işten tek taraflı fesihle hiçbir tazminat ödemeden çıkarabilirsin. Ne yapıyorlar, 9. günde tazminatla işten çıkarıyorlar. Kimse bunu sorgulamıyor. Sonra o kulübün başkanı çıkıp 'Türkiye'nin en büyük işvereni olarak Ali Bey yanında çalıştırdıklarına tazminat vermiyor mu?' dedi. Sayın Başkan eğer sizin şirketinizden biri sizi dövmeye kalkıp siz tazminat verirseniz siz iş kanununu bilmiyorsunuz demektir. Bunları biz söyleyince kötü kişi oluyoruz, bu kadar bariz bir durum var ve hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürülüyor. Bir de tazminatı hayır kurumuna bağışladığı için, ayıp olmasa bir de madalya takacaklar. Bu tip şeyler durmalı. Bir de işi garantiye alıyorlar. 1905 liraya imza attırıyorlar, tazminatı hak etsin diye. Bir de o işin senaryosu var. Neyse... İstedikleri yerde bu konuyu tartışmaya hazırım."

"Ona orada olan ilgiyi görünce 'futboldan anlamıyor' diyemezsiniz"

Eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü'nün sportif direktör Damien Comolli'yle ilgili eleştirilerine cevap veren Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Comollizede' lafı kullanıldı. Hulusi Bey konuşmadan sonra tweetlere baktınız, iyi dönüş aldınız mı? Comolli hata yapmış olabilir ama onun geçmişine bakarken, Şampiyonlar Ligi'nde finali onun tohumlarını attığı iki takımın oynadığını görürsünüz. Ona orada olan ilgiyi görünce 'futboldan anlamıyor' diyemezsiniz."

Genel kurul üyesi Ali Asker Aksu'nun "Yönetimden herkes birer milyon lira versin, ben 10 milyon lira kulübe vereceğim." sözlerine de değinen Koç, "10 milyon koyacaksa biz de 22 milyon koyacağız. Salı günü ya da en geç çarşamba günü. Bu işin olumsuzlukları bu insanların ağzına ciklet olmak." diye konuştu.

Ali Koç, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın maaşlarında iki, basketbolcularımıza bir ay geriden geliyoruz. Bunu halledeceğiz ama deniz bitti. Bazen kazanırken kaybedersiniz, kaybederken kazanırsınız. Sizler daha neyin ne olduğunu fazla bilmiyorsunuz. Hala ibrayı konuşuyorlar. Bulduklarımızı anlatırsak camiamız mahcup olur. Buradan sesleniyorum, ayağınızı denk alın. Belli bir kesime söylüyorum. Dua edin biz başarılı olalım. Şu lafımı hiçbir zaman unutmayın, Fenerbahçe ile var olanlarla Fenerbahçe için var olanlar. Yeni fonlara rağmen yine kaynak bitti. 'Fener Ol' biraz nefes aldırdı bize. Yeniden yapılandırmayı bekliyoruz. Sanki bütün borçlanmayı biz yaptık. Nakit akışı zararımız var. Bizim gelirimiz var ama kulübe gelmeden başka yere gidiyor. Gerçek nakit açığımız 1.1 milyar lira."

(Sürecek)

Kaynak: AA