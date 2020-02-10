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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın açıklaması ertelendi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın açıklamasını İdlib'de 5 askerin şehit olması sebebiyle ertelediklerini açıkladı.

10.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:36Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın açıklaması ertelendi
Kulübü Başkanı Ali Koç, basın açıklamasını İdlib'de 5 askerin şehit olması sebebiyle ertelediklerini açıkladı.
FB TV'de konuşan Ali Koç, Fenerbahçe olarak gündeme ilişkin bilgi paylaşımında bulunacaklarını ancak bunu yaşanan elim hadise sebebiyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Suriye'den acı bir aldık. İdlib'de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. 5 askerimizin de yaralandığı haberini aldık ve bu programı yapmama kararını verdik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır, kuvvet versin. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bu acı haberlere daha yenileri eklenmez."

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Kaynak: AA

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