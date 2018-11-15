Fenerbahçe Kulübü'nden Sert Açıklama!

Fenerbahçe Kulübü
, sarı-lacivertli yönetici Semih Özsoy'a yönelik sözlerinden dolayı Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
'e tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Kulübü başkanının, başkan vekilimizi muhatap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, olumsuz açıklamaların Türk sporuna zarar verdiği vurgulanarak, "Kulüplerimizin başkan ile yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdasıyla yaptığı açıklamaların, ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır. Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz." görüşlerine yer verildi.
Galatasaray,Mustafa Cengiz,Fenerbahçe Kulübü
15 Kasım 2018 Perşembe 20:50