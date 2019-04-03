03 Nisan 2019, 16:42
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Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama

Fenerbahçe Kulübü, kendisini kulüp yöneticisi olarak tanıtan ve taraftarı dolandırmaya çalışan şahıs hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden taraftarı dolandırmaya çalışan şahıs ile ilgili bilgi verdi.

İşte yapılan açıklama;

Geçtiğimiz hafta içerisinde kendisini sahte bir isimle Kulüp yöneticimiz olarak tanıtan ve taraftarlarımızı hedef alan dolandırıcı şahıs, Kulübümüzün girişimleri üzerine, Emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları ve düzenlediği operasyonla yakalanarak derhal göz altına alınmıştır. Yapılan bu operasyon sonucunda yakalanan şüpheli şahsa ve bağlantılı olduğu kişi ve kurumlara yönelik adli işlemler halen sürmektedir.

Yaptığımız başvuruya derhal cevap vererek, şüpheli sahsın zaman kaybetmeden yakalanmasına yönelik titiz çalışmaları sebebiyle Emniyet güçlerimize teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Bu vesileyle, taraftarlarımızı hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı her türlü hukuki girişimleri sonuna kadar sürdüreceğimizin ve Emniyet güçlerimiz ile iş birliği içerisinde suç unsuru oluşturan bu tarz eylemleri gerçekleştiren şahısların yakalanması içinkararlıkla mücadele edeceğimizin bilmesini isteriz.

Taraftarlarımızdan beklentimiz, özellikle yarın başlayacak yardım kampanyamız süresince; bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları, Kulübümüzün resmi kanallarından yapılan duyurularda bildirilenler dışında kendilerine ulaşmaya çalışan kişi ve kurumlara itibar etmemeleri ve böyle durumlarla karşılaşmaları halinde, gecikmeksizin emniyet yetkilileri ve kulübümüze derhal bildirmeleridir.

FenerbahçeFenerbahçe'nin Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, Spor



YORUMLAR (6)
ADINIZI YAZIN-: sözüm sana gariban hemen basla toplamaya anlarsinya
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GARIBAN:): la fenere verıp paraları perısan edecegınıze muhtaclara yardım edınde sevap kazanın
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ŞAFAK FENEVBAHCİYAKİS: Sağsinda şampiyonluk kupası kaldirdigimin çocukları hemde karanlikta
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DOGAN: yazık gariban ne yapsın hırsızdan mal çalıyor normal karşılamak lazım adam ali şen den zengin değilki içeri alıyonuz ne de olsa oda fenerli ha kulübe gitmiş ha garşiban bir fenerli kardeşimize normal karşılamak lazım
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ADINIZI YAZIN-: yardim almadan serbes birakmayin copcuyu
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