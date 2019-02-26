26 Şubat 2019, 10:56
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Fenerbahçe'den Vodafone Park'taki Taraftarlarına Teşekkür

Fenerbahçe, dün Vodafone Park'ta takımını yalnız bırakmayan taraftarına resmi sitesinden teşekkür etti.

Fenerbahçe, resmi sitesinden dün Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"TRİBÜNDE TARİH YAZAN TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."

Beşiktaş, Vodafone Park, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
TUNÇ06: TARAFTAR TARİH YAZIYOR UATANMAZLAR AZİZ AYKUTA DESTEK VERMEDİLER NİYE O ZAMAN FB DEĞİLMİYDİ TAKIM DA TARİH YAZIYOR 14 SIRADA ...ERSUN BU İŞİ BİLMİYOR AMA DİĞERLERİN DEN ÇOK İYİ ..ŞENOL MAÇI VERDİ ..BAŞKANLAR KOL KOLA ..HAHAHA YERSİNİZ..
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CANIM SANA : Feda fenerimmm Tarih yazmaya devam
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SERDAR: YİYİN İÇİN ŞENOL GÜNEŞ E DUA EDİN HEDİYE ETTİ MAÇI SİZE ..
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JÜL SEZAR: ersun yanal gelmeden oncesı ve sonrası arasındakı farkı goren var mı acaba. sıralamada halaa aynı yerlerdeyız. 1 mac kaybetsek yıne kumedeyız. bız ersun yanal gelsın dıye ısyan ederken farklı seyler dusunuyorduk. en azından ben oyle dusunuyordum. ersun yanal basarılı mı sımdı ?
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