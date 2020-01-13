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Fenerbahçe Kulübü, TAB Gıda'yla sponsorluk anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Kulübü ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

13.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:22Fenerbahçe Kulübü, TAB Gıda'yla sponsorluk anlaşması imzaladı
Kulübü ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Ülker Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile TAB Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Caner Dikici katıldı.
TAB Gıda'nın bünyesinden "Burger King"in sarı-lacivertlilerin sponsoru olduğunu belirten Komsuoğlu, "İmza atılan her anlaşmayla Fenerbahçe'miz güçleniyor, geleceğe daha ümitli bakıyor. TAB Gıda enteresan bir marka. Sektöründe lider bir marka. 6 markası altında Fenerbahçe'ye özel menüler çıkacak, çok ciddi katma değer elde edeceğiz buradan. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. 9 branşta binlerce sporcusuyla farklı bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe'yle iş birliği yapmak, iş birliği yapan kuruma da şirkete de bereket getiriyor. Konu Fenerbahçe olunca, bizler için hayat duruyor. Türkiye'nin her yerinde hatta dünyanın her yerinde kulübün attığı her adım, her projeye Fenerbahçe taraftarı sahip çıkıp arkasında duruyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe menülerinin daha cazip fiyatlarda olabileceğini anlatan Komsuoğlu, "TAB Gıda tarafından Fenerbahçe için hazırlanan ürünler ne kadar ilgi görürse Fenerbahçe'ye o oranda ciddi katma değer sağlanacak. TAB Gıda, Fenerbahçe'nin çeşitli reklam alanlarından faydalanarak garanti gelir de verecek. İki dev markanın iş birliğinin çok başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sponsorluk sayılarının her geçen gün arttığını vurgulayan Komsuoğlu, "Fenerbahçe özellikle futbolda şampiyonluğu yakalamasından sonra sponsorluk artacaktır. Biz sponsorluklara iş birliği, dava arkadaşlığı diye baktığımız için artıyor. Fenerbahçe olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp. Özellikle yeni sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Sahada başarı gelmediği günlerde bile Fenerbahçe aynı ilgiyi görüyor. Bu sene sahada başarımız da var, daha da iyi olacak. Geçen sezon kötü günler geçirdiğimiz zamanlarda bile sponsor sayımız arttı. Şampiyonluk yaşadığımız yıllarda da sponsorların artacağı ve ciddi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Caner Dikici: "Ürünler alınınca belli bir miktar kulübe de aktarılmış olacak"
TAB Gıda CEO'su Dikici ise Fenerbahçeliler için hazırlanan menülerin 17 Ocak'ta satışa çıkacağını aktararak şunları kaydetti:
"Sadece sponsorluk değil, stratejik bir iş birliği yaptık aslında. Taraftarın desteğiyle sponsorluğun büyüklüğü şekillenecek. Öyle bir model yapalım istedik ki hem sürdürülebilir olsun hem de kulübe sağladığı yarar taraftarın desteğiyle artsın. Bu modelde son derece kolay bir şekilde taraftarlar kulübüne destek olacak. Bizim bin 200 restoranımızda Fenerbahçe için hazırlanmış ürünler olacak. Bu ürünler alınınca belli bir miktar kulübe de aktarılmış olacak. 6 markamızın hepsinde taraftar menülerimiz olacak. Bu modelin dünyada pek bir benzerinin olduğunu düşünmüyorum."

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Kaynak: AA

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