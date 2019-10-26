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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı başladı.

26.10.2019 13:04Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı başladı.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve üyeler katılım gösterdi.
Açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, "Saat 14.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bugün üyelerimize konuşma hakkı veremeyeceğiz. Bende konuşmamı Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde yapacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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