16.06.2019 11:31
Haberler»Spor » Haber

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul başladı

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul başladı

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul başladı.

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul başladı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile kongre üyeleri katıldı.
Tüzük değişikliği için son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u olan 2 bin 342 üyenin hazır bulunması gerekiyor.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, ilk 1 saatte genel kurula katılanların sayısının yaklaşık bin 400 olduğunu kaydetti.
Saat 13.00'e kadar yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun iptal edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:05 Çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı
12:05 Dededen kalma çiftlikte muhtaç hayvanlara bakıyor (özel)
12:05 YKS'nin ikinci oturumu başladı
12:04 Ali Koç: Bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor
12:04 Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası yıllık toplantısı
12:04 İZMİR KİMLİĞİNİ UNUTTUĞU İÇİN SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİYE ANNE AZARI
12:03 Hastanede en 'baba' sürpriz