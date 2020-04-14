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Fenerbahçe Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu engelleyemeyeceğini belirterek, taraftarlardan gelecek videoların kulüp televizyonundan yayınlanacağını duyurdu.

14.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:26
Fenerbahçe Kulübünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu engelleyemeyeceğini belirterek, taraftarlardan gelecek videoların kulüp televizyonundan yayınlanacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Haydi çocuklar! Hiçbir şey bizi bu güzel bayramı kutlamaktan alıkoyamaz! Atamızın da dediği gibi, 'Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Bu ülke sizlerden çok şey bekliyor!' Güzel ülkemizin dört bir yanında ve tüm dünyada, kalbi Fenerbahçe, Atatürk ve vatan sevgisi ile atan geleceğimizin mimarı milyonlarca çocuğumuzun, 23 Nisan'ı evlerinde kutladıkları, Bayramımıza ait duygularını, Atamıza olan özlemlerini, milli egemenliğimize olan bağlılıklarını ister marş okudukları, ister resim yaptıkları, şiir okudukları, duygularını paylaştıkları coşkulu videolarını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, 20 Nisan Pazartesi gününe kadar videoların 0551 267 26 90 numaralı WhatsApp hattından kulübe iletilebileceği de kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 23 Nisan'ın dünyada eşi benzeri olmayan bir gün olduğunun altı çizilen açıklama şöyle sürdü:
"Halkın söz sahibi olduğu demokratik ve çağdaş Türkiye'nin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, onlara olan inancını, geleceğe dair umudunu göstermiş olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinin çocuklarına bayram armağan eden tek lider olarak dünya tarihine geçmiştir. Bu gururun sahibi olan ülkemiz için, 23 Nisan bir bayramdır, coşkuyla kutlanacak, 23 Nisan bir değerdir, saygı, sevgi ve vefa ile sahiplenilecek, 23 Nisan bir armağandır, Atamızdan bizlere, bizlerden yeni nesillere aktarılacak.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sene 100. yıldönümünü kutlayacağımız, anlamı ülkemiz için çok büyük olan bayramımızı, şanlı ay yıldızlı bayrağımızın altında, kıvançla ve coşkuyla kutlayıp nesilden nesile aktaracağımıza söz veriyoruz! Bu yıl, tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz salgın nedeniyle, ülkemizin sağlıklı yarınları için sokaklarda caddelerde olamayacak, fener alaylarına katılmayacağız ama bu, 23 Nisan'ı her zamankinden daha büyük coşku, bağlılık ve aidiyetle evlerimizde kutlamamıza engel değil! Yaşasın 23 Nisan! Atamızdan Bizlere Armağan!"

Kaynak: AA

Etiketler: Fenerbahçe, 23 Nisan, Spor
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