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Fenerbahçe Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

13.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:40
Fenerbahçe Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Fenerbahçe Kulübü, Göksel Gümüşdağ, Twitter, Spor
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