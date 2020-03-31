Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, kadın ve erkek voleybol takımları ile kadın basketbol takımından sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye koronavirüs taraması yapıldığı belirtildi.

TÜM SPORCULARIN SON TESTİ NEGATİF ÇIKTI

İlk yapılan tetkiklerde koronavirüs bulgularına rastlanılan 5 kişinin detaylı taramaları sonrasında sonuçların negatif çıktığı kaydedildi.

Son testlere göre tüm sporcu, teknik heyet ve idari personelin sonuçlarının negatif olduğu aktarıldı.

İlk bulguları pozitif çıkan, sonrasında yapılan ikinci testleri negatif olan sporcular ve teknik heyetten bir çalışanın tedbir amaçlı tıbbi kontrol altına alındığı ve evlerinde istirahat ettikleri belirtildi.

Kaynak: AA