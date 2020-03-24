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Fenerbahçe Kulübünden Serhat Güler açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, milli boksörü Serhat Güler'in yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerini taşımadığını duyurdu.

24.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:14
Fenerbahçe Kulübünden Serhat Güler açıklaması Açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, milli boksörü Serhat Güler'in yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerini taşımadığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Güler'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için İngiltere'de bulunduğu ve yurda döndüğünde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Serhat Güler'e yapılan ilk tetkiklerin ardından sporcumuzda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkiklerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibarıyla sporcumuz Serhat Güler'de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır."
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Kaynak: AA

Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Serhat Güler, Koronavirüs, Spor

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