Fenerbahçe Kulübünden Serhat Güler açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, milli boksörü Serhat Güler'in yapılan tetkikler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerini taşımadığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Güler'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için İngiltere'de bulunduğu ve yurda döndüğünde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Serhat Güler'e yapılan ilk tetkiklerin ardından sporcumuzda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkiklerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibarıyla sporcumuz Serhat Güler'de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır."

Kaynak: AA