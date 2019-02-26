Fenerbahçe Kulübünden Taraftarına Teşekkür

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Kulübü, dün Vodafone Park'ta takımını yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti.Sarı-lacivertli kulüp, dün Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."(İHA)