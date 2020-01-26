Fenerbahçe'den, TFF'nin Trabzonspor maçını ertelemesine tepki

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanması planlanan maçı ileri bir tarihe erteleyen Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bu kararına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, alınan bu kararın lig yarışına etki edeceğine dikkat çekildi.

Erteleme kararının Trabzonspor'un talebiyle gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu noktada Malatya'mızın takımı olarak ligde mücadele eden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un resmi mecralarından yaptığı 'Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz.' açıklamasına ve Malatyaspor Başkanı Sayın Adil Gevrek'in bugün kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıldığında, erteleme kararının ev sahibi takımın talebinin tamamen aksi yönünde, şehirde maçın oynanmasına engel bir durum olmamasına rağmen, sadece Trabzonspor'un talebi üzerine gerçekleştiği çok açıktır. En az bunun kadar açık olan bir diğer konu ise TFF'nin, 'ev sahibi takıma rağmen', 'Trabzonspor gelmek istemiyor' diyerek tek taraflı verdiği düşünülen ve soru işaretleri taşıyan bu kararın, talepten de öte şekilde isteğe bağlı olarak, adeta sahipliği andıran bir yapı altında gerçekleşmiş olmasının vicdanlardaki karşılığıdır."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BİR TAKIMA AÇIKÇA AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Alınan kararla Trabzonspor'a avantaj sağlandığının vurgulandığı açıklamada, "Türk futbolu adına sorgulamak durumunda olduğumuz, şampiyonluk yarışında bir takıma açıkça avantaj sağlayacak bu maç iptal kararının gerçek sebebinin; Trabzonspor takımının Malatya gibi zorlu bir deplasmana, 120 dakika oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi, bu hafta Fenerbahçe'miz ile karşılaşacak Trabzonspor takımının defansif mevkideki 4 oyuncusunun sarı kart sınırında olmasından ötürü mü, Trabzonspor takımının, 10 gün dinlenerek ve Malatya gibi zor bir deplasmandan olası bir puan kaybının yaratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan çıkmasını sağlamak mı olduğunu, TFF'ye soruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"KAYGILARIMIZ GİDEREK ARTMAKTADIR"

Sarı-lacivertli kulübün adil rekabet konusunda kaygılandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her zaman ve her şartta belirttiğimiz gibi, TFF'den tek beklentimiz, hiçbir takımın tekeli ve lobi baskısı altına girmeden, tüm kulüplere eşit mesafede, her takımı eşit görerek, adil ve adaletli bir düzen tesis edebilmeleridir. Ancak, son dönemlerde birçok farklı konuda kamuoyu önünde paylaştığımız endişe veren gelişmelere eklenen bu son olay, adil rekabet ortamının tesis edilmesi hususundaki kaygılarımızı giderek artırmaktadır. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlarımızı değil, başta BtcTurk Yeni Malatyaspor olmak üzere ligimizdeki birçok takımı etkileyebilecek bu karardaki soru işaretlerine dair TFF'den ivedilikle bir açıklama beklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyor; bir kez daha ülkemizin yaşadığı son deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."