Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe Kulübünün ilk başkanı anıldı

Fenerbahçe Kulübünün kurucularından ve ilk başkanı Ziya Songülen, kabri başında anıldı.

21.08.2019 13:40 Fenerbahçe Kulübünün ilk başkanı anıldı
Fenerbahçe Kulübünün kurucularından ve ilk başkanı Ziya Songülen, kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziya Songülen'in vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.
Songülen'in Bebek Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törene torunları Nazan Karakaş, Canan Çelikbaş ve Füsun Çelikbaş ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu katıldı.
1907 Derneği Başkanı Ruşen Çetin ve 1907 Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Hataylı da anma töreninde yer aldı.
Törende merhum Ziya Songülen'in ruhuna dualar okundu.

Aşiyan Mezarlığı, Fenerbahçe, Bebek, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:52   Cenk Tosun, Beşiktaş'tan gelen teklifi ve cevabını açıkladı
14:51   Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum anlar oldu"
14:50   Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
14:48   Judoda Azerbaycan ile ortak çalışma başladı
14:44   İZVAK'tan yangın açıklaması
14:43   Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat...
14:43   Beşiktaş yağmur altında çalıştı! Burak, Vida, Atiba yok...