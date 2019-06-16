16.06.2019 13:53
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi başladı

Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi başladı

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile genel kurul üyeleri katıldı.
Genel kurul divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi.
Başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 döneminin ibraya sunulacağı kongrede, kulübün 2019 yılı bütçesi oylanacak.
Bu arada, genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
Kaynak: AA
Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

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