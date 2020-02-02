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Fenerbahçe Kulüp Başkanı Koç'a hakaret eden şahıs hakkında işlem yapıldı

Trabzon'da, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a sözlü hakarette bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

02.02.2020 01:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 01:40Fenerbahçe Kulüp Başkanı Koç'a hakaret eden şahıs hakkında işlem yapıldı
'da, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sözlü hakarette bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un konuk ettiği Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'a, Medical Park Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi protokol girişinde hakarette bulunan S.K isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"01.02.2020 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde stadyum protokol girişinde güvenlik bariyerlerin arka tarafından FB Spor Kulübü Başkanına sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır."

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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