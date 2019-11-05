Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının, bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil seçilmiştir. Vakfın 10. başkanı olan Mehmet Sepil ile yardımcıları Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA