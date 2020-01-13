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Fenerbahçe kupa maçı için Kayseri'ye geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın HES Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

13.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:42Fenerbahçe kupa maçı için Kayseri'ye geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın HES Kablo ile deplasmanda karşılaşacak olan , Kayseri'ye geldi.

Kafileyi taşıyan özel uçakla Kayseri Havalimanı'na inen sarı-lacivertliler burada taraftarların ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılandı. Takım otobüsüne binene kadar devam eden sevgi gösterilerinin ardından Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüne binerek, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

HES Kablo Kayserispor Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma yarın saat 20.30'da başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe kafilesinin karşılanması

Genel detaylar



Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, HES, Spor

Kaynak: DHA

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