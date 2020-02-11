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Fenerbahçe kupada yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.

11.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:32Fenerbahçe kupada yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG 'u 1-0'lık skorla mağlup eden , adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'u konuk etti. İlk maçı geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelenin 50. dakikasında Mevlüt Erdinç'in golüyle rakibini 1-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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