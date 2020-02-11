Fenerbahçe kupada yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor
'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe
, adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'u konuk etti. İlk maçı geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelenin 50. dakikasında Mevlüt Erdinç'in golüyle rakibini 1-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe, kupanın yarı final mücadelesinde, BŞB Erzurumspor - Trabzonspor turunun galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL