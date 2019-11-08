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Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

08.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:51 Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu
Süper Lig'in 11. haftasında , sahasında 'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Moses'in pasında topla buluşan Ozan Tufan ceza sahası içinde Hajradinovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Vedat Muriqi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
14. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Hasan Ali'nin yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Rodrigues'in vuruşu kaleci Fatih'te kaldı.
17. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu direğin yanından az farkla auta gitti.
34. dakikada Hajradinovic'in kendi yarı alanından defans arkasına verdiği pasta topu önünde bulan Koita'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Altay gole izin vermedi.
37. dakikada sol kanatta Koita'dan aldığı pasla hızla ilerleyen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içine verdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Khalili, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1
42. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda top Sadiku'nun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Vedat Muriqi, takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü attı. 2-1
45. dakikada Vedat'ın golü sonrasında hakeme yoğun itirazlarda bulunan Karim Hafez, önce sarı kart, ardından da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
54. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Koita, pasını sağ kanattaki Yusuf'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.
56. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
59. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği topta Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-2
72. dakikada Isla'nın Veigneau'ya yaptığı sert müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Isla'yı oyundan attı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Zanka xx, Serdar xxx, Hasan Ali xx, Tolga xx (Jailson dk. 72 x), Ozan xx, Luiz Gustavo xx, Moses xxx (Sadık dk. 90 ?), Rodrigues xx (Dirar dk. 55 x), Vedat Muriqi xxx
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz, Alper, Murat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Youssef xxx, Fernandes xx, Hafez x, Sadiku xx (Mustafa dk. 82 ?), Aytaç xx, Hajradinovic xx, Khalili xx (Veigneau dk. 46 x), Yusuf xx (İlhan dk. 58 x), Koita xx
Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Çağatay, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Vedat Muriqi (dk. 6 ve dk. 44), Serdar (dk. 59) (Fenerbahçe), Khalili (dk. 37), Ben Youssef (dk. 56) (Kasımpaşa)
Kırmızı kartlar: Hafez (dk. 45) (Kasımpaşa), Isla (dk. 72) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Moses, Serdar, Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Sadiku, Aytaç, Fernandes (Kasımpaşa)
(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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