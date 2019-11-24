Fenerbahçe liderlik yarışında fire verdi

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe
'yi ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
11. dakikada ceza sahası dışında Mathias Zanka'dan topu kapan Guilherme hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chebake'in kafa vuruşunda top kaleci Altay
'da kaldı.
30. dakikada Alper'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Moses'in yerden şutunda top auta çıktı.
44. dakikada orta sahadan atılan uzun topta ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunu kaleci Altay oyun alanına çeldi.
45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moses, Farnolle'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
45+5. dakikada Emre'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Farnolle kurtardı.
İKİNCİ YARI
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Tolga'nın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabien Farnolle topa hakim oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Robin xx, Mustafa xx, Chebake xx, Sakıb xx, Acquah xx, Gökhan xx (Fofana dk. 82 ?), Guilherme xxx (Donald dk. 78 x), Bifouma xx (Ahmed 90+4 ?), Jahovic xx
Yedekler: Ufuk, Erkan, Yiğithan, Özer, Murat, Chalali
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Zanka x, Serdar xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Emre xx (Tolgay dk. 90+1 ?), Moses xx, Tolga x (Jailson dk. 85 ?), Ozan xx, Alper x (Rodrigues dk. 71 x)
Yedekler: Harun, Sadık, Murat, Rami, Ferdi, Zajc, Deniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: Chebake, Mina (Yeni Malatyaspor), Hasan Ali Kaldırım, Alper, Dirar, Rodrigues (Fenerbahçe)
(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)