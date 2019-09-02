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Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

02.09.2019 19:38 Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etti
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Fenerbahçe Kulübü, Luiz Gustavo, Spor

Kaynak: AA

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