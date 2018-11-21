Euroleague'de Fenerbahçe, Maccabi Deplasmanında

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 9. haftasında yarın TSİ 22.05'te deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin tek yenilgisi varken, Maccabi'nin ise tek galibiyeti bulunuyor. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) ve Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE 4, MACCABI 5 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Maccabi FOX Tel Aviv, bugüne dek Euroleague'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, İsrail temsilcisi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe sahasında 87-73, Maccabi de evinde 82-73'lük skorla kazanmıştı.

Ligde Fenerbahçe 86.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Maccabi ise 75.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. İsrail ekibinde ise Scottie Wilbekin 12.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.