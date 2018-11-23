Fenerbahçe, Maccabi FOX Tel Aviv'i Son Çeyrekteki Muhteşem Oyunuyla 74-70 Devirdi

THY Avrupa Liginin 9. haftasında İsrail'de Maccabi FOX Tel Aviv ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 74-70 kazandı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 mağlup durumda kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına da 41-36 geride gitti.

GUDURİC SON ÇEYREKTE GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda skor üstünlüğünü yakalayan Fenerbahçe, üçüncü periyodu 55-53 önde bitirdi. Marko Guduric'in son çeyrekte bulduğu 13 sayıyla rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.Guduric'in yanı sıra 18 sayı kaydeden Kostas Sloukas, Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağladı. Maccabi FOX'ta Scottie Wilbekin ve Angelo Caloiaro 15'er sayı üretti. Bu sonuçla Fenerbahçe, 8 galibiyetini aldı. İsrail ekibi ise 8. mağlubiyetini yaşadı.