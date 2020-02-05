Fenerbahçe maçına yoğun ilgi

KIRKLARELİ/ DHA

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçında oynanan GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe, ev sahibi ekip GMG Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti. Taraftarların büyük ilgisi ile oynanan maç öncesinde taraftarlar, stada girmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi. Stat kapılarının açılması ile kendine yer bulan taraftarlar, içeri girmenin sevincini yaşarken, dışarıda kalan taraftarlar 3 bin 750 kişilik statta satılan 13 bin civarındaki bilete tepki gösterdi. Tribünlerin dolması ile kale arkasına polis ve jandarma ekiplerince barikatlar kurulurken, yaklaşık 10 bin civarında taraftar mücadeleyi izleme şansına ulaştı. Kurulan barikatın arkasına alınan taraftarlar yoğun yağışa rağmen takımlarını desteklerken, içeriye giremeyen taraftarlar evlerinin balkonlarından ve çevredeki kafelerden karşılaşmayı takip etti.