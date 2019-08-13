Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'ya gözünü dikti

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok yıldız ile temas halinde olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar 6 numara transferi için yoğun mesai harcıyor.

GUSTAVO VE KHEDİRA OLMADI

Fenerbahçe'de bu mevki için Gustavo ve Khedira isimleri ön plana çıkmıştı ancak sarı-lacivertlilerin asıl planının farklı olduğu bildirildi. Kanarya, ön libero transferi için Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'ya gözünü dikti. Orta sahaya oyununun iki yönünü de oynayabilen, atakları organize edecek üst düzey bir isim arayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Son gelen haberler gizli hedefin Fernandinho olduğu yönünde.

YERİNE TRANSER YAPTILAR

Manchester City'deki geleceği henüz belli olmayan Brezilyalı yıldız için haber beklendiği belirtilirken Atletico Madrid'den 70 milyon euroya Rodri'yi transfer eden İngiliz ekibinin, Fernandinho'yu bırakması halinde düğmeye basılacağı iddia edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin bu transfer için görüşmeleri bizzat yürüttüğü konuşuluyor.

ALEX, FERNANDİNHO İLE GÖRÜŞTÜ

Hatta Alex de Souza'nın da sambacı ile görüşerek, Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü. 34 yaşındaki Fernandinho'nun Manchester City ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek.

(Fotomaç)