Fenerbahçe marşları En güzel Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe marşları, şanlı Fenerbahçe'nin başarı dolu tarihini ve yeni başarılara yürümesini ifade ediyor. Fenerbahçe taraftarının diline dolanan en güzle Fenerbahçe marşlar ile statlar Fenerbahçe nidaları ile inliyor ve takımın ileri taşıyor. Fenerbahçe marşları, Fenerbahçe 100 yıl, Fenerbahçe'nin marşları, Fenerbahçe marşları sarının yanına lacivert koyduk, Fenerbahçe marşları yaşa Fenerbahçe sözleri haberimizde İşte en güzel Fenerbahçe sözleri ve Fenerbahçe marşları…
FENERBAHÇE MARŞLARI/ FENERBAHÇE 100 YIL MARŞI
X4
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay
Sen bir nefes aldığım her an
Sen bir özlem bir içimde hep buram buram
Kimse anlamaz bende aşkını
Sen bir çocuk gülen yerinde durmayan
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yükseliyor bayrağın arşa
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yazdırdık ismini dağa taşa
x2
Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane
Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe
x2
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay
Kalbim senin,seninle çarpıyor
Bir tek seninle gülüm,senle ağlıyor
Sen gönlümün eşsiz aşkısın
Her yerde her zaman yanıp parıldıyor
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yükseliyor bayrağın arşa
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yazdırdık ismini dağa taşa
x2
Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane
Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe
x2
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay
FENERBAHÇE MARŞLARI/ YAŞA FENERBAHÇE MARŞI
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
Cihatlar, Lefterler, Canlar,Fikretler,
Hala Sevilen Birer Abidedirler,
Hiç Bir Klüpte Olmayan Bu Dostluk,
Yıllar Yılı Hep Şampiyon Olduk.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar.
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevesene,
Yaşa Fenerbahçe.
Maç Yaparken Sahada Sarı Kanaryalar,
Rakip Takıma Krampon Tplatırlar,
Sıkı Dur Krşı Defans Fener Geliyor,
Şut Ve Gol Ağları Deliyor.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
FENERBAHÇE MARŞLARI/ ALEMİN KRALI MARŞI
milliyonlarin kalbindeki
fenerbahce askidir bu
seydalarin en güzeline yazilmis sarkidir bu
her dalda sampiyonluk var
fenerbahce formudur bu
seydalarin en güzeline yazilmis sarkidir bu
aylardir koyucaz kupalara
ezicez gecicez bu isinla
efsane olucaz avrupada
duymayanlar duysun herkez bilsin
lacivertine sarina bayiliyorum
asiginim senin icin deliriyorum
fenerim seni cok cok seviyorum
alemlerin krali sensin kanaryam
FENERBAHÇE MARŞLARI/ ASLA YALNIZ OLMAYACAKSIN SÖZLERİ
lavivertsin ve sarısın
bu dünyanın ışığısın
fenerbahçem sen hayatta
asla yalnız olmayacaksın
fenerbahçem sen hayatta asla yalnız olmayacaksın
bir küçücük çocuktum ben
düşlerime girerdin sen
dünya yansa biz buradayız
asla yalnız olmayacaksın
kimler geldi kimler geçti
gözüm gönlüm seni seçti
sen bizlersis olurmu hiç
asla yalnız olmayacaksın
sen bizlersiz olurmu hiç
asla yanlız olmayacaksın
bu aşk bitmez dostlar gitmez
hiç kimsenin gücü yetmez
vursa felek yerden yere
sen nerede biz oradayız
biz beraber hep beraber
asla yanlız olmayacaksın
biz beraber hep beraber
asla yanlız olmayacaksın
fenerbahçem senn hayatta
asla yanlız olmayacaksın
fenerbahçem sen hayatta
asla yanlız olmayacaksın!!!
FENERBAHÇE MARŞLARI/ EFSANE DÖNÜYOR
Sarının yanına lacivert koydum
Yıllardır ben senin esirin oldum
Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum
FENERBAHÇEM sen bizim herşeyimizsin [2]
Eğlenelim arkadaşlar FENER geliyor
Kadıköy'de bu gece bayram oluyor
Şampiyonluk bizimdir alem biliyor
Kaldırın bayrakları efsane dönüyor
Laylaylaylaylaylalay
Laylaylaylaylaylalay
FENERBAHÇE MARŞLARI/ 1907 MARŞI
[2X]
1907'de dogtu askimiz
Sari lacivert renkleri oldu sarkimiz
Sporun her dalinda bizim sanimiz
Hic bitmedi bitmeyecek bizim askimiz
[2X]
Sari lacivert rengimiz
Fenerbahcem herseyimiz
Hic bir seye degismeyiz
Çunku fenerbahceliyiz
[2X]
1907'de dogtu askimiz
Sari lacivert renkleri oldu sarkimiz
Sporun her dalinda bizim sanimiz
Hic bitmedi bitmeyecek bizim askimiz
[2X]
Sari lacivert rengimiz
Fenerbahcem herseyimiz
Hic bir seye degismeyiz
Çunku fenerbahceliyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
FENERBAHÇE MARŞLARI/ BURASI KADIKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK SÖZLERİ
Vallahi bırakmayız yenmeden
Madem geldin düşünmeden
Hiç alınma hiç bozulma
Neyine güvendin neyine bilmem
Yemin ettim ben vazgeçmem
Yakalarsam affetmem
Gel gel gel kim olursan gel
İster sarıl bana
İster darıl bana
[2X]
BURASI KADIKÖY BURDAN ÇIKIŞ YOK!!!
YOK YOK ÇIKIŞ YOK
KUSURA BAKMA BİZDEN KAÇIŞ YOK
YOK YOK YOK KAÇIŞ YOK (YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK)
FENERBAHÇE MARŞLARI/ DEMEDİM Mİ SÖZLERİ
[2X]
gönlümde bayram
sari kanaryam
tarihineee dünyalar hayran
büyük taraftar
rengine kurban
bu ask bitmes sari kanaryam
haydi eller havaya
cikiyor sahaya FENERBAHCEMMM
haydi omuz omuza
bayraklar havaya SARI KANARYAM
ben demedimmi
ah demedimmi
herzaman heryerde en büyük demedimmi
gel demedimmi
gör demedimmi
FENERBAHCE sampiyon olur demedimmi
FENERBAHÇE MARŞLARI/ EFSANE DÖNÜYOR MARŞ SÖZLERİ
[2X]
Sarının yanına lacivert koydum
Yıllardır ben senin esirin oldum
Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum
FENERBAHÇEM sen bizim herşeyimizsin
Eğlenelim arkadaşlar FENER geliyor
Kadıköy'de bu gece bayram oluyor
Şampiyonluk bizimdir alem biliyor
Kaldırın bayrakları efsane dönüyor
Laylaylaylaylaylalay
Laylaylaylaylaylalay
FENERBAHÇE MARŞLARI/ FB MEHTER MARŞI SÖZLERİ
Ey ahali!
Duyduk duymadık demeyin
Tüm cihana duyurulur
Duyanlar duymayanlara anlatsın
Başkanımızın fermanıdır ki
FENERBAHÇE bu sene ŞAMPİYONDUR...
FENER'liyiz biz atadan
Böyle gördük biz babadan
Taraftarınla her zaman
ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA...
Denizlerin ortasına,denizlerin ortasına
Gökyüzünde yıldızlara
Esip geçen rüzgarlara
ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!
Tarih yazar zaferlerin, tarih yazar zaferlerin
Fethetmişsin gönülleri
Yeni doğan tüm çocuklar
Senle açar gözlerini...
FENER'liyiz biz atadan
Böyle gördük biz babadan
Taraftarınla her zaman
ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA...
Denizlerin ortasına, denizlerin ortasına
Gökyüzünde yıldızlara
Esip geçen rüzgarlara
ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!
FENERBAHÇE MARŞLARI/ FENERBAHÇE GELİYOR MARŞ SÖZLERİ
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor [X3]
Sahaların efendileri geliyor
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Yıldızların ayak sesleri geliyor
Başlıyor arkadaşlar hazır olalım
Haydi sonuna kadar hiç durmayalım
En büyük taraftar biz değil miyiz?
Dünya durdukça ilelebet FENER'liyiz [X2]
Yensen de yenilsen de
Ağlatsan güldürsen de
Aşkından sürünsem de
Benim gönlüm, gözüm sende
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Sahaların efendileri geliyor
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Yıldızların ayak sesleri geliyor [X2]
EN GÜZEL FENERBAHÇE SÖZLERİ
Fenerbahçeli olunmaz Fenerbahçeli doğulur.
Senin neyine vuruldum biliyor musun, o sahaya çıkarken taraftarı selamlarken herkesin sana hayranlıkla baktığına, kısacası senin asaletine vuruldum Fenerbahçe'm!
Sen hep yenilsen de geleceğim, sen hiç yenmesen bile seveceğim, acılar içinde ölsem bile, yine Fenerbahçeliyim diyeceğim.
Fenerbahçelilerden daha değerli bir şey varsa o da Fenerbahçe'dir.
Fenerbahçe forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğini de yüzüne bakmaz
Fenerbahçe'm benim biricik sevgilim şöyle senden başka kimim var benim tek aşkımsın Fenerbahçe'm aşkız olur ama sensiz asla…!
Hayatta Fenerbahçe'den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe'den başka her şeyi olana acırım.
Fenerim benim fenerim benim Allah'ını seveyim canımı vereyim uğrunda öleyim fenerim benim.
Babam deli misin? Diyor. Bu sevda neyin nesi? Sen anlamazsın ki baba bu Fenerbahçe felsefesi.
Fenerbahçe forması tutkulu bir aşık gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.
Büyüklük geçmişte gizlidir büyük takım mazisinden bellidir.
Kanaryasın sen bizim canımız sarı-lacivert akar kanımız seviyoruz seni canı gönülden kanaryasın sen bizim canımız.
Her insan fenerli doğar ama sonra yoldan çıkabilir.
Ey şanlı Fenerbahçe o sahaya çıktığında rakip takımın oyuncuları eli ayağına dolaşır. Dolaştığında da başlarlar bağırmaya beni çöz diye.
Dünyada iki turlu insan topluluğu vardır. Biri Fenerbahçeliler diğeri ise Fenerbahçeli olduğunu bilmeyenler.
Haydi bastır şanlı kanarya, ölümüne saldır kanarya, yenilsen bile, maçın sonunda, sırılsıklam olsun o forma.
Senin sevgin erişilmez, hiçbir şeye benzemez, hiçbir takım ölümüne desteklenmez. Tek sözcük her şeye değer ; FENERBAHÇE
Candan öte sevmedik mi seni kanarya, işsiz gecelerde gittik deplasmanlara, öl dedin de ölmedik mi senin uğruna, Fenerbahçe bu can feda senin yoluna
Ne okulu bitirmek, ne bir genç kızı sevmek, en büyük dileğimiz seni şampiyon görmek.
Milyonlarca taraftar yan yana, bağırıyorlar hep beraber kol kola! Adınla, takımınla, taraftarınla, en büyük sensin kanarya!
Her zaman senle geldik her yere, gönül verdik biz bu renklere, seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe.
Tuttuğum takım değil, tutulduğum takımdır Fenerbahçe!
Fenerbahçe bu senede bizimle diğerlerini güle güle
Her Türk Fenerbahçeli doğar. Kimi az bağırır Beşiktaşlı olur, kimi çok bağırır Galatasaraylı olur...
Sensiz hayat bir işkence, dilimdesin gündüz gece, satır satır, hece hece, şampiyonsun Fenerbahçe!
Fenerbahçe benim biricik sevgilim söyle senden başka kimim var benim kimse fenerden başka takım tutmasın.
Sarı lacivert rengimiz, Fenerbahçe her şeyimiz, hiçbir şeye değişmeyiz, çünkü biz ölümüne Fenerbahçeliyiz.
Her zaman hep seninleyiz Fenerbahçe, Samiyen de İnönü de kral biziz bu alemde!
İtina ile aslan terbiye edilir…başvuru: herhangi bir Fenerbahçeli…
Fenerbahçe'm yağmur çamur demedik sana geldik, Kadıköy'de Cimbomu yendik, şampiyonluğu Cimboma men ettik!…
Tarihi Cimbom yazar. Cimbomu da Fener bozar!
Galatasaray'ı tutacağıma aklımdan bir sayı tutarım daha iyi!
Cimbomlular "Müjde rüya"yaz 4646 'a gönder şampiyonluğu rüyanda gör.
Cimbomlular hesabınıza yatırılmıştır.Galatasaraylılara bağış olsun!!.
Avaz avaz sesimiz, yükseliyor tribünden, şampiyonluk hırsını, yaşıyoruz yeniden!
Her zaman, her yerde Fenerbahçe!
Kanaryam minik kuşum ben sana vurulmuşum.
Ne Galatasaray, ne de Trabzonspor, şampiyon sensin Fenerbahçe!!
Biz dünya da tekiz, herkesten büyüğüz, çünkü biz, Fenerbahçeliyiz!
Galatasaray deyince gülesim, Fenerbahçe deyince ölesim var!