Fenerbahçe marşları En güzel Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe marşları, şanlı Fenerbahçe'nin başarı dolu tarihini ve yeni başarılara yürümesini ifade ediyor. Fenerbahçe taraftarının diline dolanan en güzle Fenerbahçe marşlar ile statlar Fenerbahçe nidaları ile inliyor ve takımın ileri taşıyor. Fenerbahçe marşları, Fenerbahçe 100 yıl, Fenerbahçe'nin marşları, Fenerbahçe marşları sarının yanına lacivert koyduk, Fenerbahçe marşları yaşa Fenerbahçe sözleri haberimizde İşte en güzel Fenerbahçe sözleri ve Fenerbahçe marşları…

FENERBAHÇE MARŞLARI/ FENERBAHÇE 100 YIL MARŞI

X4

Lay lay la lay la lay lay lay

Lay lay la lay la lay la la lay

Sen bir nefes aldığım her an

Sen bir özlem bir içimde hep buram buram

Kimse anlamaz bende aşkını

Sen bir çocuk gülen yerinde durmayan

Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

Yükseliyor bayrağın arşa

Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

Yazdırdık ismini dağa taşa

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Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane

Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

x2

Lay lay la lay la lay lay lay

Lay lay la lay la lay la la lay

Kalbim senin,seninle çarpıyor

Bir tek seninle gülüm,senle ağlıyor

Sen gönlümün eşsiz aşkısın

Her yerde her zaman yanıp parıldıyor

Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

Yükseliyor bayrağın arşa

Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

Yazdırdık ismini dağa taşa

x2

Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane

Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

x2

Lay lay la lay la lay lay lay

Lay lay la lay la lay la la lay

Fenerbahçe marşları

FENERBAHÇE MARŞLARI/ YAŞA FENERBAHÇE MARŞI

Kalpleri Fetheden Renkler,

Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar

Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,

Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,

Yaşa Fenerbahçe.

Cihatlar, Lefterler, Canlar,Fikretler,

Hala Sevilen Birer Abidedirler,

Hiç Bir Klüpte Olmayan Bu Dostluk,

Yıllar Yılı Hep Şampiyon Olduk.

Kalpleri Fetheden Renkler,

Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar.

Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,

Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevesene,

Yaşa Fenerbahçe.

Maç Yaparken Sahada Sarı Kanaryalar,

Rakip Takıma Krampon Tplatırlar,

Sıkı Dur Krşı Defans Fener Geliyor,

Şut Ve Gol Ağları Deliyor.

Kalpleri Fetheden Renkler,

Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar,

Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,

Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,

Yaşa Fenerbahçe.

Kalpleri Fetheden Renkler,

Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar,

Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,

Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,

Yaşa Fenerbahçe.

Kalpleri Fetheden Renkler,

Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar,

Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,

Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,

Yaşa Fenerbahçe.

FENERBAHÇE MARŞLARI/ ALEMİN KRALI MARŞI

milliyonlarin kalbindeki

fenerbahce askidir bu

seydalarin en güzeline yazilmis sarkidir bu

her dalda sampiyonluk var

fenerbahce formudur bu

seydalarin en güzeline yazilmis sarkidir bu

aylardir koyucaz kupalara

ezicez gecicez bu isinla

efsane olucaz avrupada

duymayanlar duysun herkez bilsin

lacivertine sarina bayiliyorum

asiginim senin icin deliriyorum

fenerim seni cok cok seviyorum

alemlerin krali sensin kanaryam

FENERBAHÇE MARŞLARI/ ASLA YALNIZ OLMAYACAKSIN SÖZLERİ

lavivertsin ve sarısın

bu dünyanın ışığısın

fenerbahçem sen hayatta

asla yalnız olmayacaksın

fenerbahçem sen hayatta asla yalnız olmayacaksın

bir küçücük çocuktum ben

düşlerime girerdin sen

dünya yansa biz buradayız

asla yalnız olmayacaksın

kimler geldi kimler geçti

gözüm gönlüm seni seçti

sen bizlersis olurmu hiç

asla yalnız olmayacaksın

sen bizlersiz olurmu hiç

asla yanlız olmayacaksın

bu aşk bitmez dostlar gitmez

hiç kimsenin gücü yetmez

vursa felek yerden yere

sen nerede biz oradayız

biz beraber hep beraber

asla yanlız olmayacaksın

biz beraber hep beraber

asla yanlız olmayacaksın

fenerbahçem senn hayatta

asla yanlız olmayacaksın

fenerbahçem sen hayatta

asla yanlız olmayacaksın!!!

FENERBAHÇE MARŞLARI/ EFSANE DÖNÜYOR

Sarının yanına lacivert koydum

Yıllardır ben senin esirin oldum

Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum

FENERBAHÇEM sen bizim herşeyimizsin [2]

Eğlenelim arkadaşlar FENER geliyor

Kadıköy'de bu gece bayram oluyor

Şampiyonluk bizimdir alem biliyor

Kaldırın bayrakları efsane dönüyor

Laylaylaylaylaylalay

Laylaylaylaylaylalay

FENERBAHÇE MARŞLARI/ 1907 MARŞI

[2X]

1907'de dogtu askimiz

Sari lacivert renkleri oldu sarkimiz

Sporun her dalinda bizim sanimiz

Hic bitmedi bitmeyecek bizim askimiz

[2X]

Sari lacivert rengimiz

Fenerbahcem herseyimiz

Hic bir seye degismeyiz

Çunku fenerbahceliyiz

[2X]

1907'de dogtu askimiz

Sari lacivert renkleri oldu sarkimiz

Sporun her dalinda bizim sanimiz

Hic bitmedi bitmeyecek bizim askimiz

[2X]

Sari lacivert rengimiz

Fenerbahcem herseyimiz

Hic bir seye degismeyiz

Çunku fenerbahceliyiz

Çünkü Fenerbahçeliyiz

Fenerbahçe marşları

FENERBAHÇE MARŞLARI/ BURASI KADIKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK SÖZLERİ

Vallahi bırakmayız yenmeden

Madem geldin düşünmeden

Hiç alınma hiç bozulma

Neyine güvendin neyine bilmem

Yemin ettim ben vazgeçmem

Yakalarsam affetmem

Gel gel gel kim olursan gel

İster sarıl bana

İster darıl bana

[2X]

BURASI KADIKÖY BURDAN ÇIKIŞ YOK!!!

YOK YOK ÇIKIŞ YOK

KUSURA BAKMA BİZDEN KAÇIŞ YOK

YOK YOK YOK KAÇIŞ YOK (YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK)

FENERBAHÇE MARŞLARI/ DEMEDİM Mİ SÖZLERİ

[2X]

gönlümde bayram

sari kanaryam

tarihineee dünyalar hayran

büyük taraftar

rengine kurban

bu ask bitmes sari kanaryam

haydi eller havaya

cikiyor sahaya FENERBAHCEMMM

haydi omuz omuza

bayraklar havaya SARI KANARYAM

ben demedimmi

ah demedimmi

herzaman heryerde en büyük demedimmi

gel demedimmi

gör demedimmi

FENERBAHCE sampiyon olur demedimmi

FENERBAHÇE MARŞLARI/ EFSANE DÖNÜYOR MARŞ SÖZLERİ

[2X]

Sarının yanına lacivert koydum

Yıllardır ben senin esirin oldum

Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum

FENERBAHÇEM sen bizim herşeyimizsin

Eğlenelim arkadaşlar FENER geliyor

Kadıköy'de bu gece bayram oluyor

Şampiyonluk bizimdir alem biliyor

Kaldırın bayrakları efsane dönüyor

Laylaylaylaylaylalay

Laylaylaylaylaylalay

FENERBAHÇE MARŞLARI/ FB MEHTER MARŞI SÖZLERİ

Ey ahali!

Duyduk duymadık demeyin

Tüm cihana duyurulur

Duyanlar duymayanlara anlatsın

Başkanımızın fermanıdır ki

FENERBAHÇE bu sene ŞAMPİYONDUR...

FENER'liyiz biz atadan

Böyle gördük biz babadan

Taraftarınla her zaman

ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA...

Denizlerin ortasına,denizlerin ortasına

Gökyüzünde yıldızlara

Esip geçen rüzgarlara

ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!

Tarih yazar zaferlerin, tarih yazar zaferlerin

Fethetmişsin gönülleri

Yeni doğan tüm çocuklar

Senle açar gözlerini...

FENER'liyiz biz atadan

Böyle gördük biz babadan

Taraftarınla her zaman

ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA...

Denizlerin ortasına, denizlerin ortasına

Gökyüzünde yıldızlara

Esip geçen rüzgarlara

ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!

FENERBAHÇE MARŞLARI/ FENERBAHÇE GELİYOR MARŞ SÖZLERİ

Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor [X3]

Sahaların efendileri geliyor

Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor

Yıldızların ayak sesleri geliyor

Başlıyor arkadaşlar hazır olalım

Haydi sonuna kadar hiç durmayalım

En büyük taraftar biz değil miyiz?

Dünya durdukça ilelebet FENER'liyiz [X2]

Yensen de yenilsen de

Ağlatsan güldürsen de

Aşkından sürünsem de

Benim gönlüm, gözüm sende

Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor

Sahaların efendileri geliyor

Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor

Yıldızların ayak sesleri geliyor [X2]

EN GÜZEL FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçeli olunmaz Fenerbahçeli doğulur.

Senin neyine vuruldum biliyor musun, o sahaya çıkarken taraftarı selamlarken herkesin sana hayranlıkla baktığına, kısacası senin asaletine vuruldum Fenerbahçe'm!

Sen hep yenilsen de geleceğim, sen hiç yenmesen bile seveceğim, acılar içinde ölsem bile, yine Fenerbahçeliyim diyeceğim.

Fenerbahçelilerden daha değerli bir şey varsa o da Fenerbahçe'dir.

Fenerbahçe forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğini de yüzüne bakmaz

Fenerbahçe'm benim biricik sevgilim şöyle senden başka kimim var benim tek aşkımsın Fenerbahçe'm aşkız olur ama sensiz asla…!

Hayatta Fenerbahçe'den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe'den başka her şeyi olana acırım.

Fenerim benim fenerim benim Allah'ını seveyim canımı vereyim uğrunda öleyim fenerim benim.

Babam deli misin? Diyor. Bu sevda neyin nesi? Sen anlamazsın ki baba bu Fenerbahçe felsefesi.

Fenerbahçe forması tutkulu bir aşık gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.

Büyüklük geçmişte gizlidir büyük takım mazisinden bellidir.

Kanaryasın sen bizim canımız sarı-lacivert akar kanımız seviyoruz seni canı gönülden kanaryasın sen bizim canımız.

Her insan fenerli doğar ama sonra yoldan çıkabilir.

Ey şanlı Fenerbahçe o sahaya çıktığında rakip takımın oyuncuları eli ayağına dolaşır. Dolaştığında da başlarlar bağırmaya beni çöz diye.

Dünyada iki turlu insan topluluğu vardır. Biri Fenerbahçeliler diğeri ise Fenerbahçeli olduğunu bilmeyenler.

Haydi bastır şanlı kanarya, ölümüne saldır kanarya, yenilsen bile, maçın sonunda, sırılsıklam olsun o forma.

Senin sevgin erişilmez, hiçbir şeye benzemez, hiçbir takım ölümüne desteklenmez. Tek sözcük her şeye değer ; FENERBAHÇE

Candan öte sevmedik mi seni kanarya, işsiz gecelerde gittik deplasmanlara, öl dedin de ölmedik mi senin uğruna, Fenerbahçe bu can feda senin yoluna

Ne okulu bitirmek, ne bir genç kızı sevmek, en büyük dileğimiz seni şampiyon görmek.

Milyonlarca taraftar yan yana, bağırıyorlar hep beraber kol kola! Adınla, takımınla, taraftarınla, en büyük sensin kanarya!

Her zaman senle geldik her yere, gönül verdik biz bu renklere, seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe.

Tuttuğum takım değil, tutulduğum takımdır Fenerbahçe!

Fenerbahçe bu senede bizimle diğerlerini güle güle

Her Türk Fenerbahçeli doğar. Kimi az bağırır Beşiktaşlı olur, kimi çok bağırır Galatasaraylı olur...

Sensiz hayat bir işkence, dilimdesin gündüz gece, satır satır, hece hece, şampiyonsun Fenerbahçe!

Fenerbahçe benim biricik sevgilim söyle senden başka kimim var benim kimse fenerden başka takım tutmasın.

Sarı lacivert rengimiz, Fenerbahçe her şeyimiz, hiçbir şeye değişmeyiz, çünkü biz ölümüne Fenerbahçeliyiz.

Her zaman hep seninleyiz Fenerbahçe, Samiyen de İnönü de kral biziz bu alemde!

İtina ile aslan terbiye edilir…başvuru: herhangi bir Fenerbahçeli…

Fenerbahçe'm yağmur çamur demedik sana geldik, Kadıköy'de Cimbomu yendik, şampiyonluğu Cimboma men ettik!…

Tarihi Cimbom yazar. Cimbomu da Fener bozar!

Galatasaray'ı tutacağıma aklımdan bir sayı tutarım daha iyi!

Cimbomlular "Müjde rüya"yaz 4646 'a gönder şampiyonluğu rüyanda gör.

Cimbomlular hesabınıza yatırılmıştır.Galatasaraylılara bağış olsun!!.

Avaz avaz sesimiz, yükseliyor tribünden, şampiyonluk hırsını, yaşıyoruz yeniden!

Her zaman, her yerde Fenerbahçe!

Kanaryam minik kuşum ben sana vurulmuşum.

Ne Galatasaray, ne de Trabzonspor, şampiyon sensin Fenerbahçe!!

Biz dünya da tekiz, herkesten büyüğüz, çünkü biz, Fenerbahçeliyiz!

Galatasaray deyince gülesim, Fenerbahçe deyince ölesim var!